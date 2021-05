Emissão de obrigações do FC Porto supera os 65 milhões de euros e regista novo máximo nacional

As ordens recebidas para obrigações da emissão a três anos da SAD do FC Porto fechou nos 65,2 milhões de euros e passou a ser a maior operação deste tipo realizada em Portugal por uma sociedade anónima desportiva, superando a emissão realizada pela SAD do Benfica em abril de 2017, no valor de 60 milhões de euros.





A informação foi adiantada pela SAD portista em comunicado enviado à CMVM, isto no dia em que terminava o prazo para subscrever a oferta. De recordar que o valor nominal global da oferta cifrava-se nos 70 milhões de dólares.No último dia do período de subscrição da oferta, "foram recolhidas intenções de subscrição consubstanciadas em 3.467 ordens, que correspondem a um montante total de 65,201 milhões de euros (93% do valor total da oferta)", anunciou a SAD.Os resultados finais da oferta serão apurados e divulgados na segunda-feira, dia 24 de maio, em Sessão Especial da Euronext Lisbon.