Emissão de obrigações do FC Porto com quase 60 milhões de euros em ordens

As ordens recebidas para obrigações da emissão a três anos da SAD do Futebol Clube do Porto totalizavam mais de 59,5 milhões de euros até ao final desta quinta-feira, 20 de maio, véspera do final do prazo de subscrição da emissão que tem um valor global de 70 milhões de euros, informou esta quinta-feira a SAD portista.





No total as ordens de subscrição recebidas cifram-se em 3.144, correspondentes a "um montante total de 59.577.570 euros (85% do valor total da oferta)", refere o documento."As ordens de subscrição recolhidas no dia de hoje correspondem a 9% do total de ordens recolhidas até ao momento e de 8% do montante total", detalha a SAD.Face à véspera, foram recebidas mais 291 ordens no montante de pouco mais de 4,75 milhões de euros.A emissão está a menos de 500 mil euros para superar a maior operação deste tipo realizada em Portugal por uma sociedade anónima desportiva, que é ainda a emissão realizada pela SAD do Benfica em abril de 2017, no valor de 60 milhões de euros.O prazo limite para subscrever a oferta termina pelas 15:00 desta sexta-feira, 21 de maio, estando agendada para segunda-feira a sessão especial de apuramento do resultado da oferta.A emissão tem uma maturidade de três anos e uma taxa de juro anual de 4,75%.