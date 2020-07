Emmanuel Adeyemo pode estar a caminho do FC Porto

Emmanuel Adeyemo, médio nigeriano de 18 anos, pode vir a integrar os sub-19 do FC Porto na próxima temporada. Em declarações ao portal ‘Goal.com’ o próprio jogador comentou essa hipótese.





"O FC Porto é um grande clube e para mim será um grande privilégio jogar por eles. Lá poderei desenvolver o meu potencial e mostrar o meu talento ao mundo. O meu sonho é um dia vir a jogar no Barcelona e representar a seleção principal da Nigéria", disse o jovem, que pertence aos quadros da academia Triple 44, sediada em Ibadan, na Nigéria.Diga-se que, no âmbito do programa Tiki Taka Football Development, Adeyemo chegou a prestar provas no Hacken, da Suécia, em 2018, assim como, de acordo com o mesmo artigo, no Belenenses.