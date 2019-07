Empresário de Casillas: «Nem o FC Porto nem o Iker têm pressa para tomar uma decisão»

COMENTÁRIO RECORD CASILLAS COMENTÁRIO RECORD CASILLAS

A carregar o vídeo ...

Iker Casillas apresentou-se ao trabalho no primeiro dia da época 2019/2020 do FC Porto, exatamente dois meses depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio em pleno treino dos azuis e brancos, mas ainda está de baixa médica e segundo o seu empresário não há pressa.O guardião espanhol, de 38 anos, não treinou, mas acompanhou os trabalhos do plantel e assim deverá acontecer até a comunicação oficial a sua decisão."Casillas ainda está com baixa médica. E nem o FC porto, nem Iker têm pressa para tomar uma decisão. Nada será decidido até o Iker receber informação dos médicos. O FC Porto está a tratar o Iker de forma maravilhosa, não há pressa", assegurou Carlo Cutropia à ESPN.







Assim foi o primeiro treino do FC Porto na época 2019/2020