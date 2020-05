Empresário de Corona admite: «Ele quer ter novos desafios»

Matías Bunge, empresário de Jesús Corona, assumiu que o jogador mexicano do FC Porto está focado na presente missão ao serviço do FC Porto, mas lembrou que este pretende outros desafios.





"Está preparado para o seguinte passo e quer ter novos desafios, ainda que está concentrado no FC Porto, com vontade de poder voltar a levantar o título da Liga", referiu Matías Bunge, em entrevista à ESPN."Creio que, para uma equipa que realmente goste de jogar ao ataque, Jesús, vindo de trás e sendo um lateral ou um ala, é uma ferramenta adicional. É muito efetivo e está dentro do top 10 de jogadores com mais assistências na Europa e isso não é uma coisa qualquer", sublinhou.Confrontado com os recentes elogios de Julen Lopetegui a 'Tecatito', o agente lembrou que ambos conhecem-se há muito tempo. "Foi o primeiro técnico que teve no FC Porto e conhece-o há muito tempo. Um treinador que foi do Real Madrid e da Seleção espanhola falar bem dele é sempre um elogio. E o Sevilha é uma equipa com uma história muito vasta", referiu.