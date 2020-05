Empresário de Corona revela: «Recusou uma proposta do Barcelona»

Jésus Corona chegou ao FC Porto proveniente do Twente, da Holanda, mas o seu percurso poderia ter sido bem diferente. A revelação foi feita por Matías Bunge, empresário do extremo, que, em declarações ao ABC, divulgou que o mexicano chegou a recusar uma proposta do Barcelona quando ainda estava no México.





"Corona recusou uma proposta do Barcelona. Ele estava no Monterrey e o Zubizarreta veio falar comigo, a dizer que estavam interessados. O objetivo seria integrá-lo na equipa secundária para abrir caminho a uma eventual chegada ao plantel principal. No entanto, o Jesús disse-me que preferia jogar logo na primeira equipa, então fomos para o Twente", revelou o empresário, que tornou também público uma aproximação do Sevilha na última temporada."O ano passado tivemos conversações para que fosse para o Sevilha. Já tentaram. O problema é que a cláusula era muito alta e foi impossível. Mas sim, houve conversações. O FC Porto não quis e disse que não", apontou.