Empresário de Herrera em Itália para ouvir Inter Milão, Roma e Milan

Livre para assinar por outra equipa de olho na próxima temporada, Héctor Herrera poderá ter em Itália o próximo destino da sua carreira. Com efeito, segundo adianta o 'Calciomercato', o empresário do médio mexicano de 28 anos deverá em breve chegar a solo italiano, tendo já previstas reuniões com representantes de Inter Milão, Roma e Milan, as três equipas que se têm mostrado mais interessadas em convencer o capitão portista.De acordo com mesma publicação, Herrera estará a pedir um salário que duplique aquele que aufere de momento no Dragão (ganha 2 milhões de euros anuais e quer receber 4), sendo que um outro site, o FCInterNews, adianta que um dos possíveis entraves para a conclusão da transferência residirá nas exigências a nível de comissão a pagar aos empresários. É que, segundo este portal, Gabriel Moraes estará a pedir uma verba que o Inter considera proibitiva, algo que poderá fazer os milaneses saírem de cena e abrir caminho para que Milan ou Roma ganhem a corrida.De resto, de notar que Herrera se encontra neste momento a tentar finalizar o processo de obtenção da nacionalidade portuguesa, o que poderá facilitar a sua integração numa equipa italiana, já que dessa forma não ocuparia uma das vagas para jogadores extracomunitários.