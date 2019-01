Empresário de Militão: «Não descartamos que o Real Madrid o contrate em junho»

Éder Militão é um dos jogadores mais cobiçados neste mercado de inverno e o Real Madrid é um dos clubes interessados na contratação do jovem central do FC Porto. O empresário do jogador não descartou, em declarações ao 'As', a possibilidade de o brasileiro se mudar para o Santiago Bernabéu no verão."Não há qualquer possibilidade de o jogador abandonar o seu atual clube neste mercado de inverno" assegurou Giuliano Bertolucci ao jornal espanhol.Mas no final da época as coisas podem ser bem diferentes... "Não descartamos a possibilidade de assinar pelo Real Madrid no verão", frisou o conhecido agente brasileiro.Militão tem contrato com o FC Porto até 2023 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.