Empresário de Nanu e o momento do choque: «Pela televisão não podíamos saber como estava»

O violento choque entre Nanu e Kritciuk, que levou o lateral do FC Porto ao Hospital de São Francisco Xavier, onde lhe foi diagnosticado uma concussão cerebral e um traumatismo vértero-medular, gerou uma enorme apreensão dentro e fora do relvado do Estádio Nacional, onde os dragões disputavam os últimos minutos do jogo com o Belenenses SAD. Marcelo Lipatin, empresário do jogador, contou a Record a forma como viveu esse momento, lembrando a preocupação de entrar em contacto com os pais e a esposa do atleta.

"Assim que aconteceu o choque, comecei a receber inúmeras ligações. Todos estavam muito preocupados. A pressão foi muito grande, uma vez que pela televisão não podíamos saber o real estado do Nanu", sublinhou o ex-jogador, que em Portugal jogou no Marítimo, Nacional e Trofense. Os primeiros pensamentos de Lipatin foram para a família do jogador. "Pensei nos pais dele, o José Angelo Gomes, conhecido como Zecafanta, e a Francisca Chipela, mas também na Beatriz, mulher de Nanu. Fui jogador e sei bem o que sentiam os meus pais sempre que me acontecia alguma coisa. Por isso, tentei logo falar com o médico do FC Porto, o Dr. Nélson Puga, que foi muito prestável e me deixou bem mais descansado. Depois, liguei aos pais de Nanu para lhes dar todas as informações que dispunha. É desta forma que encaro a minha profissão. O meu trabalho não é levar um jogador do clube A para o B. É muito mais do que isso. Estou a lidar com vidas", frisou Lipatin.

Sérgio Conceição: uma referência

Com Nanu a recuperar em casa, Lipatin não tem dúvidas que o pior já passou. "Ele está com alguma dor no ombro e a fala algo limitada pelo choque que teve na boca. Felizmente os exames à coluna e à cabeça não deram nada de mal", sublinhou o empresário, elogiando, depois, o crescimento do jogador e a ótima relação com Sérgio Conceição. "Estava a fazer um grande jogo. Tem crescido muito, aguardando pelo seu espaço. É um menino bom. Sérgio Conceição é o treinador certo para o seu crescimento. Para Nanu, ele é uma referência máxima. Ele tem muito respeito pelo treinador", defendeu.