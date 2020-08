Empresário de Zé Luís confirma interesse do Besiktas

Zé Luís é um dos jogadores do FC Porto que estão no mercado e o advogado e empresário do jogador confirmou esta segunda-feira o interesse do Besiktas na sua contratação. José Fouto admitiu ainda que já esteve reunido com responsáveis do clube turco, mas sublinhou que a vontade do jogador passa por continuar nos dragões, com quem tem contrato até junho de 2023.





"Há um interesse por parte do Besiktas, mas há clubes de outros mercados, tanto aqui na Europa como na Ásia, que também estão interessados", começou por referir o representantde de Zé Luís à rádio turca 'Radyo Spor'. "Já estive reunido com responsáveis do Besiktas, mas houve apenas um diálogo e nada de negociações sérias, porque a prioridade do jogador é continuar no FC Porto. Caso a administração do clube não o queira manter, aí ele vai analisar propostas", acrescentou José Fouto."O Zé Luís fez um contrato longo com o FC Porto, está em sua casa, teve bons números esta temporada. Foram melhores na primeira volta do que na segunda. Foi campeão e vai jogar a Champions. O FC Porto é um grande clube e, neste momento, ele dá prioridade a continuar. Se surgir a hipótese de sair, ele quer que seja boa para ele em termos desportivos e económicos", justificou o empresário do jogador de 29 anos.