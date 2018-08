Continuar a ler

Marega está "triste e frustrado" e não compreende porque razão Sérgio Conceição está a bloquear a transferência. Ben Aissa confirmou a Record a proposta de 30M€ do West Ham que "não vai desistir de Moussa" tal como o seu agente continuará a defender os interesses do jogador pelo que irá voltar a falar com Pinto da Costa para viabilizar a transferência.Marega sabia que a decisão passaria sempre por Sérgio Conceição mas o jogador "estava confiante face à promessa feita e foi falar com o treinador. E ele voltou atrás com a palavra! Discutiram e o Conceição dispensou Moussa até dia 9 agosto que é quando fecham as inscrições em Inglaterra", conta Ben Aissa, observando que o treinador "quer ganhar tempo"."Marega tem um enorme orgulho de ter sido campeão no FC Porto. Deu tudo ao clube! Ama os adeptos. Tem o Fc Porto no coração mas tem também um sonho de menino: jogar em Inglaterra", afirmou o empresário em declarações exclusivas ao Record.Ben Aissa diz que Conceição "deveria ser o primeiro a compreender Moussa. Ele também foi jogador. E p ano passado saiu do Nantes, depois de renovar o contrato, para cumprir um sonho..."Azziz Ben Aissa acredita que o "bom senso irá prevalecer" e que o FC Porto irá reabrir as negociações com o West Ham partindo da proposta dos 30M €.Autor: A. M.