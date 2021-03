Energia positiva marcou a partida

À falta de adeptos no Estádio da Juventus, o FC Porto sentiu o calor dos seus na partida do Dragão para rumar ao Aeroporto Sá Carneiro. Algumas dezenas de apoiantes azuis e brancos deslocaram-se até à entrada do P1, por onde saiu o autocarro da equipa, que foi de imediato engolido pela onda de apoio, com cânticos, cachecóis, bandeiras e potes de fumo à mistura.

Foi uma nova demonstração da tal “energia positiva” a que se referiu Sérgio Conceição, quando confrontado com a forma como os portistas demonstram o seu carinho.

“Conheço os adeptos do FC Porto há umas dezenas de anos. Não precisam dessas manifestações [bandeiras à janela] para mostrar essa paixão, isso sente-se. É como entrar em casa de alguém e sentir uma energia positiva. Aqui sente-se, em tudo. Quando se vai à rua, supermercado, quando se entra aqui, sente-se de forma forte. Primeiro dizem ‘é para ganhar’ e à terceira é que dizem ‘bom-dia’! Já contei esta história: um dia estava a fazer a minha corrida junto ao rio e passou um adepto, com um menino. Eu ia a correr, já uns metros depois, e ele diz: ‘Ainda me deves um campeonato!’ [risos]. Sente-se esse apoio, essa paixão, esse estar presente”, afirmou.