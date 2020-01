Entrada alegre e caras novas

Enquanto grande parte dos portugueses recuperava dos excessos da primeira noite do ano, o plantel às ordens de Sérgio Conceição já trabalhava no Olival, com os olhos postos no clássico com o Sporting e com um sorriso na cara. Pelo menos é isso que fica das fotografias disponibilizadas pelos dragões nas suas redes sociais, onde é possível verificar intensidade, trabalho e também... boa-disposição, com Sérgio Conceição a surgir como um dos mais sorridentes.

Entre as presenças neste primeiro treino de 2020, há duas que se destacam das demais. Fábio Vieira e Vítor Ferreira, jovens médios da equipa B, foram chamados aos trabalhos do grupo principal, alargando as opções do treinador para o meio-campo. No fundo, pode tratar-se até de um sinal de que as duas pérolas da formação portista estão a um pequeno passo de terem oportunidade de ajudar (e de se estrearem) a equipa principal, sobretudo agora que o calendário está em vias de ‘apertar’ novamente.

Mais a curto prazo, a mira do plantel dos dragões está colocada exclusivamente no duelo com o Sporting, agendado para domingo. Para esse jogo, Sérgio Conceição conta com o plantel na máxima força, sem qualquer lesionado ou castigado. E, pelo que se vê nas imagens do treino de ontem, terá dores de cabaça para formar o onze (e elaborar a lista de convocados), visto que a entrega de todos parece estar no ponto.