Com Sérgio Conceição impedido de falar à imprensa devido àninguém da equipa técnica do FC Porto irá prestar quaisquer declarações aos jornalistas no balanço à conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, alcançada com um triunfo diante do Aves, por 3-1 , segundo revelou a RTP3.Vítor Bruno, adjunto que assumiu as rédeas da equipa após a expulsão do treinador principal, seria o porta-voz lógico, mas acabou por nem surgir no flash interview nem na sala de imprensa.