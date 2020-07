Equipamento alternativo do FC Porto para 2020/21: azul e laranja foi bem mais consensual

Depois de revelar a camisola principal para a próxima temporada, o FC Porto deu ontem a conhecer um dos equipamento alternativos com que vai encarar a campanha que se avizinha. Através de várias publicações nas mais variadas redes sociais, os dragões divulgaram aquela que será a sua 2ª pele para a nova época, confirmando que as imagens que circulavam há dias nas redes sociais tinham correspondência com a realidade.

A nova camisola será dominada pelo azul escuro, mas terá um ligeiro pormenor cor de laranja nas mangas. Já os calções, esses, serão predominantemente cor de laranja e, em sentido contrário, terão os detalhes no mesmo azul da camisola. Quanto ao lema ‘Nação Porto’, que foi revelado há dias aquando da apresentação da camisola principal, também estará presente.

No entanto, há um ponto que este equipamento não tem em comum com o principal: a aceitação dos adeptos. Se os pormenores em amarelo a contrastar com o habitual azul e branco geraram algumas críticas do universo portista, esta 2ª pele foi bem mais consensual. No geral, o equipamento alternativo foi alvo de vários elogios por parte dos adeptos, que consideraram este mais agradável que o primeiro. Agora, resta apenas confirmar-se a tendência da aposta num terceiro equipamento e, caso isso se verifique, perceber se esse terceiro equipamento será branco com detalhes em cinzento, conforme foi colocado a circular nas redes sociais recentemente.