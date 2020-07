Eriksson elogia Sérgio Conceição: «Está a fazer coisas fantásticas»

Apesar de confessar que não via Sérgio Conceição tornar-se treinador, Sven Goran Eriksson deixou rasgados elogios ao trabalho do agora técnico do FC Porto ao leme dos dragões. O antigo selecionador de Inglaterra lembra o período em que orientou Conceição, na Lazio, e apontou-o a altos voos.





"Quando tinha o Simeone, o Mancini, o Veron, pensava que se tornariam grandes treinadores. Só o Veron é que não se tornou. O Inzaghi pensava que não seria, mas ele era muito jovem. E está a fazer grandes coisas na Lazio. Outro que não pensava que seria era o Conceição, mas está a fazer coisas fantásticas. Vai tornar-se um grande treinador", apontou, à Radio TMW.