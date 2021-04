«Erros que adulteram verdade desportiva»: Francisco J. Marques visa arbitragem no jogo do Sporting

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, considerou que o Sporting devia ter sido penalizado com um pontapé de penálti por infração de Feddal sobre um jogador do Moreirense, no encontro de segunda-feira, em Moreira de Cónegos.





"Há um pisão claríssimo do Feddal ao jogador do Moreirense, é evidente nas imagens, é um lance de penálti. O VAR Bruno Esteves deve estar a corar de vergonha, porque isto é um erro gravíssimo. São estes erros que adulteram a verdade desportiva. É um erro claro e evidente que influencia resultados. É uma vergonha o que está a acontecer nesta ponta final do campeonato", apontou Francisco J. Marques, no Porto Canal.Mas o diretor de comunicação dos dragões abordou ainda a folha disciplinar de Palhinha, médio dos leões. "Vai em 15 jogos com 4 amarelos, à bica. Está prestes a ambicionar o recorde de Pizzi que, em circunstância igual, esteve 23 jornadas sem ver amarelo e acabou a Liga sem amarelos. São singularidades muito estranhas do futebol português e que colocam em causa o próprio campeonato. Ele pára o jogo sistematicamente", referiu ainda Francisco J. Marques.