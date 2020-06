«És parvo, colombiano»: Como Jesualdo Ferreira ajudou Guarín a adaptar-se ao FC Porto

Freddy Guarín está no futebol brasileiro a cumprir a segunda temporada no Vasco da Gama. Aos 33 anos, o médio colombiano não esquece a passagem por Portugal e as três épocas com a camisola do FC Porto, mas lembra as dificuldades que sentiu para se adaptar à nova realidade quando chegou aos dragões em 2008 proveniente dos franceses do Saint-Étienne.





"Havia muita qualidade na equipa e era difícil um jogador adaptar-se ao estilo de jogo que caraterizava o FC Porto. Foi difícil, passei um ano e meio até começar a entender. Foi muito tempo mas acabei por conseguir. O míster Jesualdo Ferreira ajudou-me mas foi duro comigo. Uma vez disse-me 'tu és parvo, colombiano' (risos), mas isso ajudou-me a entender como a equipa trabalhava e o próprio ambiente do clube", revela a rubrica 'Colombianos pelo mundo' da versão colombiana do jornal 'Marca'.Guarín ficou a saber que ia ser jogador do FC Porto de forma bastante curiosa."Fui de férias e desliguei o telefone. À hora de almoço vi as notícias de desporto e diziam que o Freddy Guarín era o novo jogador do FC Porto. Fiquei confuso e pensei 'Como?'. Decidi ligar o telefone e vi que tinha centenas de chamadas perdidas. Liguei logo para o meu agente, ele deu-me cinco minutos para me preparar e mandou-me para Portugal", conta o internacional colombiano.