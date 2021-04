O FC Porto recebe esta sexta-feira (21H15) o Famalicão, em jogo da 30.ª jornada da Liga NOS, dias depois do encontro com o Moreirense que viu os ânimos aquecer dentro e fora das quatro linhas. Esta manhã, na newsletter diária, os azuis e brancos voltaram ao tema, mas sublinharam que o foco só pode estar na partida do Dragão.





"O escândalo de Moreira de Cónegos continua bem vivo na nossa memória, mas esta noite há mais um jogo importante para ganhar, ganhar ou ganhar", pode ler-se no Dragões Diário.Recorde-se que o FC Porto já apresentou recurso sobre o castigo de 21 dias de suspensão e 10.200 euros de multa aplicado a Sérgio Conceição, apurou Record, isto no seguimento da sua expulsão em Moreira de Cónegos. Os dragões foram notificados esta quinta-feira e fizeram já seguir a sua argumentação, tal como Pinto da Costa tinha anunciado no dia anterior, e que será agora analisada pelo pleno do Conselho de Disciplina.