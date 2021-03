Esclarecimento Record

O jornal Record esclarece as razões de não ter participado na conferência de imprensa de Sérgio Conceição após o jogo com a Juventus, de terça-feira. Em contexto pandémico e com as conferências a realizarem-se em Turim por via digital, o nosso jornal não recebeu acesso ao link online (que também não funcionou) para participar nas mesmas.





De referir que o CNID (Associação dos Jornalistas de Desporto) explanou junto da UEFA os constrangimentos vividos pela imprensa portuguesa neste episódio.