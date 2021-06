Escoceses dizem que FC Porto "está a milhas" daquilo que o Rangers quer por Morelos

O 'Scottish Sun' adianta que a negociação entre FC Porto e Rangers por Alfredo Morelos está longe de estar fechada. De acordo com a publicação escocesa, o emblema de Glasgow terá mesmo dado entender aos dragões de que estão "a milhas" daquilo que pretendem pelo avançado colombiano, um valor na ordem dos 17,5 milhões de euros. Já os dragões, escreve a mesma publicação, não querem passar dos 11,6M€.





De acordo com a mesma publicação, o FC Porto confia na capacidade de convencer o jogador com um contrato favorável, tentando depois o entendimento com o Rangers numa proposta estruturada com uma série de variáveis, algo que não agrada aos escoceses. Morelos, refira-se, tem contrato com o conjunto de Glasgow até 2023.Tal comoadiantou, o avançado colombiano de 25 anos está bem referenciado e é visto como uma boa opção para o reforço do ataque, mas a contratação não será feita a qualquer custo. Os tais 17,5 milhões de euros são vistos como um valor avultado que nesta fase os portistas não estão dispostos a investir no imediato, sob pena de o rigor com que tem vindo a gerir a sua situação financeira, quando se encontra sob a alçada do acordo de fair play financeiro até ao final da temporada, vir a cair por terra.