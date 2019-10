Escola de gestão faz convite a André Villas Boas

A Coimbra Business School (ISCAC) enviou uma carta aberta a André Villas Boas, treinador do Marselha, que já demonstrou, por mais do que uma ocasião, o desejo de um dia ser presidente do FC Porto.





Ora, esta escola de gestão diz ter a solução para o técnico, de 41 anos, pois possui o curso ideal para que Villas Boas possa assumir a presidência dos dragões, com todos os requisitos necessários. Na carta enviada é relembrada a passagem do treinador pela cidade de Coimbra, quando orientou a Académica, e depois surge o convite."Fica aqui, desde já, manifestado o convite para frequentares a nossa Pós-Graduação em Gestão no Desporto para Dirigentes [...] Seria uma honra contribuir para a realização de um sonho de vida... pois é isso que, diariamente, aqui fazemos!!! Esperemos que aceites o convite e que venhas confirmar toda a qualidade técnica da nossa Escola", pode ler-se no documento dirigido ao treinador português.