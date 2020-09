Espanhóis avançam que o FC Porto perguntou por Riqui Puig

Apesar de ser visto como um dos melhores canteranos a sair de 'La Masia' nos últimos anos, Riqui Puig não deverá ter lugar no plantel do Barcelona na próxima época, uma vez que Ronald Koeman considera que será melhor para o jogador ser emprestado.





Neste sentido, há vários clubes que se perfilam para atacar o jovem médio, sendo um deles o FC Porto, segundo avança o 'Mundo Deportivo', publicação sempre próxima ao quotidiano do Barcelona.De acordo com o jornal espanhol, os dragões abordaram o emblema culé, numa tentativa de perceber as condições exigidas pelo clube para abrir mão do jogador, procedimento que foi também seguido pelo PSV.