Espanhóis destacam final da incrível série de Casillas na Champions

Ainda que a sua continuidade enquanto jogador profissional esteja ainda em dúvida, em face dos problemas cardíacos sofridos na temporada passada, Iker Casillas sabe desde já que em 2019/20 irá marcar um ponto final numa incrível série. É que, com o adeus precoce do FC Porto à Liga dos Campeões, o espanhol vê-se impossibilitado de eventualmente disputar a prova máxima de clubes da UEFA pelo 20.º ano consecutivo, já que desde 1999/2000 que era presença regular na fase de grupos.





Um facto que não passou em claro à imprensa espanhola, com o jornal 'AS' a destacar precisamente o final dessa sequência que se iniciou há duas décadas, quando ainda atuava no Real Madrid. De lá para cá, em vinte temporadas, alinhou em 177 partidas, tendo sofridos 187 golos. O espanhol é, refira-se, o jogador com mais partidas disputadas na prova, à frente de Cristiano Ronaldo (162) e Xavi (151).