Espanhóis revelam motivo pelo qual Militão ainda não foi oficializado no Real Madrid

A mudança de Éder Militão para o Real Madrid no próximo verão ainda não foi oficializada e os direitos de formação são a origem do problema, segundo relata o diário 'Marca'. Os espanhóis dizem que FC Porto e Real atribuem um ao outro a obrigação de pagar seis milhões de euros ao São Paulo.A falta de acordo neste aspeto adiou a oficialização do negócio, mas os merengues esperam chegar a bom porto sem ter de recorrer à FIFA. Em último caso será o organismo que tutela o futebol mundial a determinar quem tem de pagar os direitos de formação ao clube brasileiro.Éder Militão atuou nas camadas jovens do São Paulo e chegou à equipa principal em 2017. Um ano depois mudou-se para o FC Porto e as boa sexibições despertaram a cobiça do Real Madrid, que está na disposição de pagar 50 milhões de euros pelo central dos dragões.