Espanhóis dizem que Felipe está a um passo do Atlético Madrid

A 'Marca' adianta esta terça-feira que Felipe está a um passo de reforçar o Atlético Madrid. Segundo o jornal espanhol, as negociações entre FC Porto e colchoneros estão muito adiantadas, já existe acordo com o futebolista e que a assinatura do vínculo está iminente. Porém, a mesma fonte sublinha que a oficialização da transferência nunca será feita antes da final da Taça de Portugal, marcada para 25 de maio.A concretizar-se este negócio, será o segundo central que o FC Porto transfere para Madrid no espaço de dois meses, depois de Éder Militão ter sido vendido ao Real Madrid por 50 milhões de euros Aos 29 anos, e depois de três épocas no Dragão, o internacional brasileiro pode assim abraçar uma nova etapa, agora em Espanha, numa altura em que o Atlético se prepara para ficar sem Godín e Lucas no final da presente época.