Espanhóis dizem que sucessor de Alex Telles pode chegar do Barcelona

O 'Mundo Deportivo' revela este domingo que o FC Porto é uma das equipas que terá expressado interesse na contratação do lateral esquerdo Juan Miranda, de 20 anos, que atualmente representa o Schalke 04 por empréstimo do Barcelona. Segundo a publicação catalã, há várias equipas atentas ao percurso do jovem, nomeadamente o Betis, a formação na qual o jogador atuou até 2014.





Para lá dos andaluzes, e apesar de não ter convencido no Schalke 04 - tem apenas 7 jogos -, Miranda tem mercado na Bundesliga, sendo seguido pelo Borussia Monchengladbach, contando também com o interesse da Juventus e do PSV Eindhoven.