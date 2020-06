Espanhóis dizem que Vítor Baía pode ajudar a levar Juan Miranda para o FC Porto

O jornal catalão 'Sport' volta esta segunda-feira a dar eco ao suposto interesse do FC Porto no lateral esquerdo espanhol Juan Miranda, num artigo no qual explica que a entrada de Vítor Baía para a direção dos dragões poderá ser decisiva para ajudar a desbloquear o negócio, já que segundo o relato do diário da Catalunha o agora vicepresidente portista tem boas relações com o Barcelona, o clube detentor do passe do lateral.





Atualmente cedido pelos culé ao Schalke 04, o lateral esquerdo, de 20 anos, é igualmente seguido por Borussia Monchengladbach, Juventus e PSV Eindhoven. Com sete jogos até ao momento na presente edição da Bundesliga, Miranda está avaliado em 4 milhões de euros e tem vínculo com o Barcelona até final da próxima época.