Espanhóis 'pedem' Casillas na seleção

A discussão em torno do posto de titular da seleção espanhola assumiu esta sexta-feira contornos especiais, isto depois da derrota na Croácia , com o nome de Iker Casillas a ser um dos mais falados no país vizinho . Os números, conforme já apontámos, atiram o guarda-redes do FC Porto para o topo da lista dos melhores do momento e uma sondagem do jornal 'AS' não deixa dúvidas.É que metade dos inquiridos (45 mil em quase 90 mil), quando questionados sobre quem deveria ser o titular na Roja, não têm dúvidas e escolhem o portista para assumir a 1 da Roja. No segundo posto desta votação fica Kepa, do Chelsea, com quase 40%, muito à frente de Pau López (5%) e De Gea (5%).