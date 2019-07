Espanhóis voltam a aproximar Rulli do FC Porto

Uma vez mais ausente num encontro de preparação da Real Sociedad - este sábado, diante do Racing Santander - e aparentemente fora dos planos do clube basco para a nova temporada, o guarda-redes argentino Gerónimo Rulli voltou a ser associado pela imprensa espanhola ao FC Porto, ainda que o cenário levantado pelo 'AS' seja algo... confuso.





É que, ainda que o interesse portista não seja novo, o jornal espanhol diz numa primeira fase que a sua ausência o aproxima do Dragão, mas num outro momento admite que a operação é complexa e que o acordo está complicado. Tudo porque, detalha aquele jornal, o passe do argentino é detido por Real Sociedad (70%) e Manchester City (30%), algo que estará a dificultar um entendimento, pois as três partes não chegam a acordo quanto às verbas envolvidas. De resto, ainda segundo o 'AS', a ideia passaria por um empréstimo com opção de compra.Lembre-se que o argentino, de 27 anos, é um dos vários nomes em carteira no FC Porto na linha de sucessão a Iker Casillas, guarda-redes espanhol que abandonou o futebol para integrar a estrutura portista.