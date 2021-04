Estádio da Luz acolheu dois dos cinco jogos europeus do FC Porto em casa emprestada

O FC Porto já disputou cinco jogos das taças europeias de futebol como anfitrião fora do seu reduto e em duas ocasiões no antigo Estádio da Luz, em Lisboa, a casa do rival Benfica, num cenário hoje inimaginável.

Em vésperas de receberem o Chelsea em Sevilha, campo neutro que será palco das duas mãos dos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, os dragões, que nunca perderam em casa emprestada (quarto vitórias e um empate), têm no antigo recinto dos encarnados a sua 'terceira' casa na Europa.

Além do Estádio das Antas e do Estádio do Dragão - os redutos do FC Porto, separados pela célebre temporada 2003/04 -, apenas o Estádio da Luz acolheu mais do que um jogo caseiro dos azuis e brancos, num total de dois, nas épocas 1976/77 e 1982/83.

O primeiro encontro, a contar para a primeira mão da primeira eliminatória da Taça UEFA, disputou-se em 8 de setembro de 1976 e foi o primeiro jogo caseiro nas taças europeias que o conjunto portista não realizou nas Antas.

O adversário foram os alemães do Schalke 04 e a Luz foi o recinto que os portistas escolheram face à interdição das Antas, na sequência dos acontecimentos da época anterior em Hamburgo, na primeira mão da terceira eliminatória.

Desfalcados de Tibi, Gabriel, Oliveira e Dinis, 'vítimas' do mesmo jogo, os 'dragões' chegaram ao intervalo a perder por 2-0, mas, consta, também com a ajuda dos adeptos benfiquistas, conseguiram chegar ao empate, com tentos de Rodolfo e Cubillas.

Na parte final do encontro, Fernando Gomes ainda conseguiu marcar o terceiro golo dos comandados de José Maria Pedroto, e selar a reviravolta, mas o árbitro galês John Gow anulou-o, sem se perceber muito bem o porquê.

O Estádio a Luz voltou a ser a casa do FC Porto em 1982/83 e, uma vez mais, por interdição do Estádio das Antas, nesta ocasião em encontro da segunda mão da primeira eliminatória da Taça UEFA, face aos holandeses do Utrecht.

Depois do triunfo nos Países Baixos por 1-0, selado por António Sousa, os 'dragões' já entraram no reduto 'encarnado' em vantagem e, pela 16:00 do dia 30 de setembro de 1982, numa tarde de sol, ganharam por 2-0, com tentos de Costa e Gomes.

A antiga casa do Benfica não foi, porém, o único reduto em que o FC Porto jogou em casa emprestada, pois também já o fez no Estádio Municipal de Coimbra (1977/78), no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde (1982/83) e no Estádio do Bonfim, em Setúbal (1990/91).

Em 1977/78, ainda em consequência dos incidentes de Hamburgo, o FC Porto jogou em Coimbra face ao Colónia a segunda mão da primeira eliminatória da Taça UEFA de 1977/78, depois de um empate a dois golos na Alemanha.

Um tento do lateral esquerdo Murça, aos 57 minutos, selou o triunfo dos portistas, que, segundo as crónicas da altura, fizeram "uma das suas melhores exibições de sempre" na Europa, num estádio em que "não se vislumbraram lugares vazios".

Em 1986/87, já depois da segunda 'visita' à Luz, foi o Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde, a receber a primeira mão da primeira eliminatória da Taça dos Campeões, desta vez não por interdição, mas por obras no Estádio das Antas.

Os 'dragões' acabaram por 'escrever' em casa emprestada a sua maior goleada europeia, um 9-0 ao Rabat Ajax, de Malta, com quatro golos de Gomes (20, 49, 68 e 83 minutos), dois de André (59 e 65, de penálti) e um de Elói (25), Madjer (54) e Celso (80).

A formação comandada por Artur Jorge deu, assim, em Vila do Conde o primeiro passo rumo à conquista do primeiro título europeu, que seria selado meses depois, em 27 de maio de 1987, em Viena, com um 2-1 ao Bayern Munique, selado por Madjer e Juary.

O até agora derradeiro encontro que o FC Porto jogo como anfitrião fora de casa aconteceu na época 1990/91, culpa de nova interdição pela UEFA do Estado das Antas, tendo sido eleito o Estádio do Bonfim, em Setúbal.

Em 19 de setembro de 1990, em jogo da primeira mão da primeira eliminatória da Taça dos Campeões, os 'azuis e brancos' golearam o Portadown, da Irlanda do Norte, por 5-0, com 'bis' do francês Stéphane Paille e tentos de Geraldão, Kostadinov e Branco.

Será, assim, mais de 30 anos depois, que o FC Porto vai voltar a jogar em casa emprestada e, pela primeira vez, fora do país, culpa da pandemia da covid-19 e, mais precisamente, das restrições impostas pelos britânicos.

O palco do jogo com o Chelsea, da primeira mão dos quartos de final da 'Champions', será o Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, onde, em 2002/03, os 'dragões' venceram a final da Taça UEFA, com um triunfo por 3-2, após prolongamento, face ao Celtic.

Depois disso, o FC Porto voltou ao mesmo recinto em 2010/11 e 2013/14, mas para defrontar o anfitrião Sevilha: ganhou por 2-1 na primeira vez, nos 16 avos de final, rumo ao triunfo na Liga Europa, e perdeu por 4-1 na segunda, caindo na mesma competição, nos 'quartos', depois de um 1-0 em casa.

Na quarta-feira, os 'dragões' regressam a Sevilha, depois de 82 jogos consecutivos nas provas europeias de futebol como anfitriões no Dragão, onde somam 46 vitórias, 20 empates e 16 derrotas.