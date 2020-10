«Eternamente um de vós»: Diogo Queirós despede-se do FC Porto

Diogo Queirós assinou com o Famalicão para as próximas três temporadas e recorreu ao Instagram para se despedir do FC Porto.





"10 anos não são 10 dias ou 10 meses. Uma ligação desta dimensão nunca se irá apagar com o tempo. Muito obrigado ao @fcporto por me tornar na pessoa e jogador que sou hoje. A partir de agora, seguiremos caminhos diferentes mas o sentimento permanecerá para sempre o mesmo. Eternamente um de vós. Até um dia, Nação Portista", escreveu o defesa-central, de 21 anos, que foi campeão nacional de Juniores e conquistou a Youth League ao serviço do FC Porto.