Evanilson 'apanhado' no aeroporto do Rio de Janeiro antes de viajar para o Porto

Evanilson está prestes a partir do Brasil com destino a Portugal para ser oficializado como reforço do FC Porto. O avançado brasileiro, de 20 anos, foi 'apanhado' pelas câmaras do Globoesporte no Aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, no momento em que chegou àquele espaço para descolar rumo ao Porto.





Acompanhado pelos pais e pela esposa, Evanilson surge de máscara e de óculos pretos e aparentemente bem disposto, posando até para a câmara.O avançado, recorde-se, vai custar aos cofres azuis e brancos cerca de 8 milhões de euros.