Evanilson convocado para a Seleção Olímpica do Brasil

Evanilson faz parte dos 23 eleitos de André Jardine para a Seleção Olímpica do Brasil, que de 31 de maio a 8 de junho terá a última fase de preparação antes da convocatória definitiva para os Jogos Olímpicos de Tóquio.





A presença do ponta-de-lança, numa lista com vários jovens craques brasileiros, deixa antever algo que já era esperado: o selecionador conta com Evanilson e é bastante provável que o queira levar ao Japão para a prova que decorrerá na mesma altura em que se inicia a pré-época na Europa.O outro elemento dos dragões que tem feito parte da Seleção Olímpica brasileira é Pepê, futuro reforço que se comprometeu com o FC Porto em fevereiro e é esperado em Portugal em julho. O extremo não integra a lista divulgada esta sexta-feira, mas apenas por se encontrar lesionado e sem competir há cerca de um mês.