Evanilson: «Depois da pandemia vou pagar um jantar ao Taremi» Avançado agradeceu assistência do iraniano no segundo golo do FC Porto

FC Porto-Rio Ave: Taremi fez tudo e deu o golo a Evanilson