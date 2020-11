Evanilson e a chamada à Seleção Olímpica do Brasil: «Estava a ver uma série e pausei tudo»

Evanilson foi chamado pela primeira vez à Seleção Olímpica do Brasil, escassos meses depois de ter sido contratado pelo FC Porto, e, em declarações ao portal da Confederação Brasileira de Futebol, explica como soube da convocatória.





"Eu acompanho todas as convocatórias. Estava a ver uma série com a minha esposa, parei tudo e fui esperar pela lista. Quando vi o selecionador [Jardine] anunciar o meu nome, foi uma alegria muito grande. Comecei a receber várias mensagens. A minha esposa ficou muito emocionada", recordou o avançado dos dragões, falando num sonho concretizado."É mais um sonho que estou realizando. Vou procurar dar o meu máximo, aproveitar oportunidade, jogar bem os amigáveis e sair com as vitórias", garantiu.Por estes dias, Evanilson tem trabalhado com muitos jogadores que o próprio admite admirar e até com velhos conhecidos, como é o caso de Caio Henrique."Estou dividindo quarto com ele. Está a apresentar-me aos outros, sou fã de muitos dos que estão aqui. Estou feliz de trabalhar com eles e estamo-nos a entrosas aos poucos", confidenciou.