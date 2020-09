Evanilson: «Estou num clube gigante»

Evanilson foi oficializado esta tarde como reforço do FC Porto para as próximas cinco temporadas e o avançado brasileiro já prestou as primeiras declarações, onde é evidente o sentimento de enorme satisfação pelo passo em frente na carreira.





"Estou muito feliz. É um sonho de criança que realizo, estar num clube gigante do futebol europeu, como o FC Porto, deixa-me muito feliz e orgulhoso do meu trabalho. Graças a Deus deu tudo certo, agora vamos para cima", começou por dizer, em declarações ao site do FC Porto, demonstrando já conhecer bem o clube que vai representar: "Fico muito feliz por assinar este contrato no mês de aniversário do clube. Para mim é muito gratificante e deixa-me extremamente feliz."O avançado de 20 anos, ex-Fluminense, fez ainda um auto-retrato: "As minhas principais características são a velocidade. Sou um jogador bastante ofensivo, que ajuda muito na marcação. Ajudo bastante a equipa e vim para aqui fazer isso. Quero ajudar, marcando muitos golos para ganharmos muitos títulos."