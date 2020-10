Evanilson feliz no Dragão: «Estou a aprender muito com Sérgio Conceição»

Evanilson vive um momento feliz no FC Porto. No espaço de uma semana, fez a sua estreia na Champions com a camisola dos dragões, frente ao Manchester City, marcou o seu primeiro golo no campeonato, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Olímpica do Brasil e obteve a primeira vitória na Champions, diante do Olympiacos. Uma fase inesquecível para o jovem dianteiro, de 21 anos.





"É um sonho de criança, não apenas meu, mas também da minha família. Trabalhei bastante para isso, estou muito orgulhoso, a trabalhar bastante para que consiga realizar ainda mais sonhos, estou muito feliz pelos primeiros três pontos na Champions, vamos trabalhar firme para que a gente possa continuar a somar. Aconteceu tudo muito depressa na minha vida. Esta semana fiquei muito feliz, estreei-me na Champions com a camisola do FC Porto, fui convocado pela primeira vez para a seleção, estou muito feliz por marcar o meu primeiro golo no campeonato, muito orgulhoso de mim, do meu trabalho", começou por revelar o brasileiro, em entrevista ao 'Esporte Interativo'.De resto, Evanilson mostrou-se entusiasmado pela forma como foi recebido no FC Porto e pelos ensinamentos que tem recebido de Sérgio Conceição. "Estou cada vez mais a habituar-me, o grupo abraçou-me, é um grupo muito bom, a equipa é maravilhosa, estou a aprender muito com o Sérgio Conceição, no dia-a-dia, com o trabalho dele vou evoluindo nessa caminhada, é continuar a trabalhar e melhorar cada vez mais", destacou o avançado dos dragõesMas nem sempre foi um mar de rosas a carreira de Evanilson. Há três anos, esteve quase a abandonar o futebol, devido ao falecimento da sua mãe, e aí foi determinante a ajuda da sua mulher e do seu empresário para dar a volta por cima."Quase parei de jogar futebol quando a minha mãe faleceu, fiquei sem chão, tive de ir para Fortaleza, quase que não voltava mais para o Fluminense. Só que a minha esposa e o meu empresário ajudaram-me bastante, disseram que ela lá em cima ficaria muito orgulhosa de mim pelo que eu estou a fazer e eu faço tudo por ela, espero que ela esteja orgulhosa de mim", revelou o jogador, emocionado.Apesar de estar agora no FC Porto, o brasileiro continua a torcer pelo Fluminense. "Acompanho todos os jogos, os adeptos tinham muito carinho por mim, trouxe as minhas camisolas do Fluminense, vou fazer um quadro com elas e colocar em casa, vou torcer sempre e mando um abraço para os adeptos do tricolor", rematou o reforço dos dragões.