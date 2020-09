Evanilson já pensa na Champions League: «Nem dormi direito no voo...»

O FC Porto reabriu as portas da Europa a Evanilson, que já tinha atuado na Eslováquia (STK Samorin), mas vai permitir ao jovem avançado estrear-se na Liga dos Campeões na nova temporada. Um momento aguardado com muita expectativa por Evanilson, que aterrou no Porto na manhã de hoje.





"Estou muito ansioso por começar, nem dormi direito no voo a pensar em treinar e na Liga dos Campeões, que é o sonho de qualquer jogador. Se Deus quiser, vamos chegar firmes e trabalhar e lutar na procura por títulos", afirmou, ao site dos portistas.Evanilson sublinhou ainda a sua satisfação por tornar-se companheiro de equipa de Pepe. "O FC Porto já teve vários brasileiros. Eu jogava videojogos com o Pepe e agora vou estar ao lado dele num grande clube como o FC Porto."Evanilson junta-se a Carraça, Zaidu, Taremi e Cláudio Ramos no lote de contratações confirmadas para 2020/21.