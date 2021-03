Evanilson jogou pela equipa B do FC Porto e Otávio deu-lhe moral por mensagem

Hoje em dia, Otávio é um dos elementos mais preponderantes na estratégia de Sérgio Conceição no FC Porto, mas a verdade é que as coisas nem sempre foram assim. Até porque de 2014 para cá, muito se passou e muito se evoluiu.





"Agora sou mais bonito. Disso não tenho dúvidas", começou por brincar o criativo, em entrevista ao Porto Canal, passando depois a falar mais a sério: "Evoluí bastante, taticamente por exemplo, sou mais maduro, mais valor à família e tudo… Foi o FC Porto que me fez como pessoa. Só tenho de agradecer e jogar da melhor forma."A maturidade de que Otávio fala ficou comprovada logo na resposta seguinte, onde confidenciou ter enviado recentemente uma mensagem a Evanilson, colega na equipa principal do FC Porto que foi no último fim-de-semana 'despromovido' à formação B dos dragões. "Nunca é fácil manteres um nível bom. Quando cheguei tive algumas dificuldades de adaptação. Joguei na B, fui emprestado ao V. Guimarães onde pude jogar com o míster Sérgio Conceição. Até mandei mensagem ao Evanilson a dizer-lhe que é normal jogar na B, que também passei lá e é importante. Sempre trabalhei da mesma forma e foi isso que me fez chegar aqui", vincou o camisola 25.