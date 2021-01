Evanilson: «Temos de estar sempre preparados»

Lançado por Sérgio Conceição nos minutos finais do jogo com o Moreirense, Evanilson recompensou a aposta do técnico com um golo e no final assumiu ter ficado feliz pelo momento vivido.





"Estou feliz por ajudar a equipa a somar os 3 pontos. Fizemos um bom trabalho desde o início. Tivemos mais posse de bola e no momento certo criámos as oportunidades que nos deram os golos. Satisfeito por ter entrado, temos de estar sempre preparados para quando o treinador precisar. Estou muito feliz por ter entrado e ter ajudado a equipa a somar os 3 pontos", comentou, ao Porto Canal.A vitória a abrir 2021 também foi especial. "Começamos o ano da melhor forma, mas ainda não estamos satisfeitos. Temos de trabalhar muito para conquistar o título, que é isso que pretendemos."