O interesse não é novo, mas esta sexta-feira foi reforçado e recordado pelo portal Goal na sua edição francesa. O Everton continua de olho em Yacine Brahimi e poderá em breve fazer chegar uma proposta ao argelino, que como se sabe está a duas semanas de terminar o seu vínculo com o FC Porto e que, por isso, pode assinar a custo zero com outro clube.Para lá do Everton, Brahimi tem sido associado ao Marselha de André Villas-Boas, mas essa possibilidade parece estar totalmente fora da mesa. Pelo menos foi isso que garantiu uma fonte próxima do jogador ao mesmo portal: "Nunca foi uma opção".