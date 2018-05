Após o jogo com o Feirense, a 6 de maio, Danilo Pereira participou nos festejos do FC Porto no Estádio do Dragão utilizando uma bota ortopédica no pé esquerdo. Uma semana depois, nas celebrações na Câmara Municipal, o médio já não desfilou com a proteção na zona afetada. Este é apenas um sinal de como a recuperação corre de forma favorável e é com esse otimismo e confiança que o futebolista está a lidar com a lesão.apurou junto de fonte próxima de Danilo Pereira que o portista acredita que irá regressar em pleno. E, enquanto muitos jogadores foram de férias, Danilo Pereira ficou no Porto e é na Cidade Invicta que vai continuar nos próximos tempos para prosseguir a recuperação.