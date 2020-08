Ex-jogadores do FC Porto vibram com conquista: «Diz ao Mbemba que eu o amo»

A conquista da Taça de Portugal por parte do FC Porto não passou indiferente a Yacine Brahimi e Miguel Layún.





Número do camisola do MBEMBA??? https://t.co/Gqh5Af0Xz2 — Miguel Layun (@Miguel_layun) August 1, 2020

Os dois antigos jogadores dos dragões recorreram às redes sociais para parabenizar a sua antiga equipa pela conquista da prova rainha. O argelino, que atualmente representa os qataris do Al-Rayyan, comentou no 'direto' de Marega no Instagram: "Diz ao Chancel [Mbemba] que eu o amo", enquanto que o lateral mexicano publicou: "Qual é o número do Mbemba? Mais um título FC Porto! Grandes car***!".