Exibição do FC Porto com impacto a nível internacional

Não obstante a derrota com o Chelsea, a exibição do FC Porto foi elogiada em termos internacionais, desde logo pelo jornal ‘Marca’. O diário desportivo espanhol escreveu em título no seu site que “o Chelsea deu dois golpes a um grande FC Porto e aproximou-se das meias-finais”. No texto acrescentou que a equipa de Sérgio Conceição “colocou tudo em campo... menos o golo”. “Houve intensidade, pressão e ocasiões para marcar”, vincou.

Quanto aos italianos da ‘Gazzetta dello Sport’, falaram num Chelsea “cínico, que apagou a derrota do fim de semana frente ao West Bromwich”, nos erros defensivos do FC Porto, e destacaram Pepe, “que nunca se rende”. Já os franceses do ‘L’Équipe’ referiram-se a um “domínio geral” dos dragões, que receberam uma “lição de realismo” do Chelsea, e apontaram ainda “dois penáltis” por marcar a favor do FC Porto.