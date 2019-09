Exigência diária de Sérgio Conceição é princípio de vida

Vítor Bruno, adjunto de Sérgio Conceição, foi um dos oradores no ‘Porto Sports Summit 2019’, evento que decorre até amanhã em Espinho, integrado no painel ‘O papel do treinador adjunto’. Entre outras histórias curiosas da sua carreira, Vítor Bruno falou na sua experiência com o técnico portista, elogiando a sua qualidade e dedicação.

"Trabalho com uma pessoa que faz da exigência diária quase um princípio de vida. Enquanto me sentir valorizado por ele, pelos atletas, não tenho problema nenhum em ser adjunto a vida toda. Não sou refém de ninguém, apenas hipotecado a ter princípios e isso terei a vida toda. E o Sérgio sabe disso", revelou, garantindo que, ao contrário do que se disse, não houve uma preparação especial para o clássico da Luz: "Trabalhamos sempre para o imediato, para a semana, essa é a nossa grande motivação."