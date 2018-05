O Betis continua a trabalhar no sentido de reforçar a sua equipa para a próxima época e Óliver Torres mantém-se entre as prioridades do seu treinador. Em declarações à imprensa espanhola, Quique Setién falou sobre os jogadores noticiados nos últimos dias, inclusive o médio do FC Porto, e deixou a garantia de que está interessado em contratar reforços acima da média."Não descarto ninguém, quero ter todos os grandes futebolistas, mas não é fácil, dadas as circunstâncias. Não conta apenas a minha vontade, também é preciso ver se o clube pode pagar. O Betis não tem um saco de dinheiro onde possa meter a mão e tirar de lá a quantia que quiser", referiu Quique Setién.O FC Porto pagou 20 milhões de euros por 85 por cento do passe de Óliver, mas está recetivo a negociar uma eventual transferência por um valor a rondar os 15 milhões.