Expectativa por Zé Luís para o jogo de Famalicão

O plantel dos dragões regressa esta manhã ao trabalho, com um treino agendado para as 10h30, no Olival. Depois de dois dias de folga, algo que não acontecia desde as miniférias de Natal, arranca a preparação para a deslocação a Famalicão, onde os portistas vão tentar manter a liderança do campeonato. Um jogo em que Sérgio Conceição ainda não sabe se poderá contar com algum dos três lesionados que falharam os últimos dois encontros. O que poderá estar mais perto do regresso à competição é Zé Luís. O avançado, de 28 anos, recupera de uma mialgia de esforço na face posterior da coxa esquerda e acabou a semana passada em regime de tratamento e trabalho de ginásio, o mesmo acontecendo com os seus companheiros Vítor Ferreira e Luis Díaz.

No entanto, as lesões destes dois – roturas musculares – requerem um tempo de paragem que não lhes permite estarem disponíveis para defrontar a equipa de João Pedro Sousa. Quanto a Zé Luís, é provável que seja opção para Conceição no próximo domingo, o que seria uma boa notícia para o técnico, olhando ao facto de a linha ofensiva não estar com a pontaria afinada. Com o cabo-verdiano, Conceição passaria a dispor dos cinco dianteiros.