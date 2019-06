'Expresso' avança que Ministério Público abriu inquérito à tarja dos Super Dragões

O Ministério Público abriu um inquérito na sequência da tarja mostrada pelos Super Dragões na partida da última jornada da Liga NOS com o Sporting, segundo avança o 'Expresso'. A claque do FC Porto exibiu as caras de várias personalidades equipadas à Benfica, desde árbitros ao primeiro-ministro António Costa, com a legenda "Campeões nacionais 18/19".





O inquérito está a correr no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto e o 'Expresso' diz ainda que os Super Dragões podem incorrer no crime de difamação agravada, uma vez que envolve titulares de cargos públicos e órgãos de soberania.