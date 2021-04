Expulsão de Sérgio Conceição com eco em Inglaterra

A expulsão de Sérgio Conceição na partida de ontem, com o Moreirense, teve eco em Inglaterra, com o 'Daily Mail' a fazer notícia do sucedido, lembrando que é a quarta expulsão do treinador do FC Porto esta época no campeonato.





Na notícia é explicado que Conceição protestou com o árbitro, tendo sido afastado pelos restantes membros da equipa técnica.O jornal recorda ainda que na Liga dos Campeões, "tanto o Chelsea como o Manchester City queixaram-se do treinador do FC Porto".